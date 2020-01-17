РИАМО - 17 янв. Инвесторы, реализующие проекты на территории Подмосковья, часто участвуют в программах поддержки от фондов развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Это доступный, работающий механизм привлечения финансирования. В прошлом году в регионе поддержку от федерального фонда промышленности получили 19 проектов на общую сумму в 3,7 миллиарда рублей. Еще шесть проектов получили поддержку общим объемом почти в 500 миллионов рублей от областного ФРП», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

С января 2020 года ФРП России увеличил свою долю финансирования по программе льготного лизинга промышленного оборудования. Заем фонда для проектов из отраслей обрабатывающей промышленности может достигать объема в 45% от общей стоимости приобретаемого в лизинг оборудования. Ранее доля займа не превышала 27% стоимости оборудования.

По мнению Хромова, такое решение обеспечит дополнительный стимул для инвесторов.

«ФРП предоставляет лизингополучателю от 10% до 90% от первоначального взноса (аванса) за оборудование. При этом размер аванса должен составлять от 10% до 50% от конечной стоимости оборудования», - отмечается в материале.

Доля средств, направляемых фондом, не должна при этом превышать 45% от стоимости закупки. Ставка по лизинговому кредиту ФРП совсем небольшая — 1%. В то же время размер займа может достигать 500 миллионов рублей.

Программа доступна для предприятий из отраслей обрабатывающей промышленности.