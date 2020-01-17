РИАМО - 17 янв. В Подмосковье на грядущих выходных пройдут 45 ярмарок, на них представят фермерскую продукцию, овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Те, кто не успел посетить новогодние и рождественские ярмарки в праздники, еще успеют это сделать до конца месяца. В эти выходные для жителей Московской области будет организовано 45 ярмарок, из них восемь тематические: «Рождественская», «Старый Новый год», «Крещенские морозы», «Новогодняя», «Товары регионов России» и «Сделано в Подмосковье», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что на тематических ярмарках пройдут гуляния, концерты, конкурсы, дегустации, мастер-классы и анимационные шоу.

По словам Посаженникова, тематические ярмарки «Рождественские» пройдут в городских округах Ивантеевка (улица Победы), Одинцовский (Одинцово, Привокзальная площадь, дом 5в).

Тематическая ярмарка «Новогодняя» пройдет в Солнечногорске (пересечение улицы Советская и улицы Почтовая), «Старый Новый год» — в городском округе Власиха (улица Маршала Жукова, около дома 4а), ярмарки «Товары регионов России» пройдут в городских округах Дзержинский (улица Лермонтова, на территории, прилегающей к дому 42), Жуковский (улица Гудкова).

На ярмарках будут представлены: фермерская продукция, овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, домашнее сало, соленья, колбасные и рыбные деликатесы и не только. Также гости смогут приобрести вязаные изделия ручной работы, шарфы и шапки, изделия из натурального меха, варежки и теплые носки с новогодней вышивкой, свитера, изделия из шерсти и так далее.

Покупатели смогут выпить травяного чая, приготовленного по особенному рецепту, перекусить пирожками, пельменями, варениками от подмосковных производителей или полноценно пообедать. В зонах общепита будут представлены салаты и закуски, шашлык, блинчики, яблоки в карамели, восточные сладости и многое другое.

Кроме того, на ярмарке «Крещенские морозы» пройдут гуляния, хороводы и колядки, выступят артисты, гостей угостят горячим чаем, безалкогольным глинтвейном и баранками.