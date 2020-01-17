РИАМО - 17 янв. Заключен контракт на выполнение работ по проектированию учебного корпуса, детского технопарка и кампуса для проживания на территории физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ заключен с ООО «ПИК-Проект», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В госпрограмму включено строительство корпуса начальной школы на 425 мест, кампуса для проживания на 200 мест и детского технопарка.

Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2023 году.

В прошлом году на базе физтех-лицея имени Капицы в Подмосковье открылся Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Он открылся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».