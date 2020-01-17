РИАМО - 17 янв. Московская область оказалась на втором месте в рейтинге трудового потенциала российских регионов, составленном аналитиками агентства RAEX, лидером стала Москва, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Российские регионы были оценены аналитиками по ряду параметров, среди которых: количество трудоспособного населения, его профессиональный уровень, образование и другие характеристики.

«Трудовой потенциал Московской области – одно из главных инвестиционных преимуществ нашего региона», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что качество человеческого капитала Подмосковья позволяет привлекать в регион новых инвесторов и развивать высокотехнологичную экономику. За счет роста экономики регион активно развивает социальную и образовательную инфраструктуру.

По словам Хромова, Подмосковье занимает второе место по конкурентоспособности российских выпускников, что отразилось и на зарплате – по итогам года планируется рост средней заработной платы в Московской области на уровне 8%.

Также Московская агломерация, в которою входят столица и Подмосковье, имела более четверти ВВП России в 2017 году, а ее доля в производстве обрабатывающей промышленности всей страны составляет 18%. Они абсолютные лидеры по инвестиционной привлекательности и имеют самые низкие риски для инвесторов.