РИАМО - 17 янв. Мособлдумой было принято решение поддержать федеральный законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести», который ранее приняла в первом чтении Госдума, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Проектом закона предлагается присваивать звание «Город трудовой доблести» городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.

«Многие города Московской области достойны этого звания, внесли большой вклад в победу над фашизмом. Поддержку законопроекта о звании «Город трудовой доблести» считаю особо важным накануне 22 января, когда мы отмечаем День освобождения Московской области от фашистских захватчиков, произошедшего в 1942 году», - сказал член комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Вячеслав Фомичев.

Он отметил, что на данное звание может претендовать Ногинск. В годы войны вся промышленность города была перепрофилирована на выпуск военной продукции: НЗТА выпускал патронные гильзы, ленточная фабрика – ремни для винтовок и вещмешков, противогазные сумки, завод монтажных приспособлений делал гранаты, ЛМЗ – противотанковые ежи из рельсов.

В городе и районе в период 1941-1945 годов работало 13 госпиталей. Ногинск был награжден орденом Трудового Красного Знамени, городу присвоен статус исторического поселения.