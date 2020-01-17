РИАМО - 17 янв. В результате дорожной аварии на Киевском шоссе в Москве погибли два человека и один пострадал, специалисты устанавливают причины ДТП, сообщается в Twitter-аккаунта управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«На Киевском шоссе водитель ВАЗ-2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ-2111. В 19:25 водитель автомашины Kia, следуя по полосе общественного транспорта, совершил наезд на находившихся на проезжей части троих человек - водителей остановившихся автомобилей и пассажира одного из них», - говорится в сообщении.

В результате произошедшей аварии двое человек погибли. Одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшей аварии.