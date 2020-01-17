РИАМО - 17 янв. В течение 2019 года на территории Подмосковья ввели в эксплуатацию девять медучреждений, которые построили за счет инвесторов, так, в Ленинском округе появился медицинский центр, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Среди них поликлиники в Долгопрудном, Мытищах, Воскресенске, Балашихе, Ленинском городском округе, а также четыре учреждения в Красногорске», - говорится в сообщении.

На улице Академика Каргина в Мытищах появилось два кабинета врача общей практики для приема взрослого населения и детей. На улице Дирижабельная в Долгопрудном возвели поликлинику на 100 посещений в смену.

В Воскресенске на улице Новлянской построили здание медицинского центра общей площадью 520 квадратных метров. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи - поликлинику на 68 посещений в смену. А в поселке Развилка Ленинского городского округа – медицинский центр.

В Красногорске для жителей появились поликлиника в деревне Глухово, амбулатория в поселке Отрадное, поликлиника в деревне Путилково и поликлиника вблизи улицы Аннинская, ЖК «Изумрудные холмы».