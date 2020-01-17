РИАМО - 17 янв. Единственное в России производство «умных» стекол по собственной уникальной технологии создаст резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «СмартЭлектроГласс», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Выпуск инновационной продукции планируется уже в 2021 году. Компания занимается разработкой и изготовлением «умного» стекла с электрически управляемым свето- и теплопропусканием, а также оборудования для его производства.

«Мы еще в 2017 году разработали принципиально новую технологию получения смарт-стекла, которая представляет собой электрохромное устройство на основе двух стекол с функциональными покрытиями, соединенных между собой слоем полимерного гель-электролита», - сказал генеральный директор ООО «СмартЭлектроГласс» Алексей Дмитриев.

Он добавил, что принцип ее действия базируется на обратимом изменении цвета активных слоев под действием электрического тока напряжением всего 2-3 вольта вместо 60-120. При этом энергия расходуется только на изменение степени прозрачности. В стационарном состоянии потребления электроэнергии не происходит.

По словам Дмитриева, еще одним из достоинств «умного» стекла является возможность управления пропусканием инфракрасного излучения в ближней области спектра и его блокирования в дальней области. Это позволяет сохранять тепло зимой и прохладу летом, способствуя экономии на отоплении и кондиционировании. Также стекло обладает повышенными прочностью и шумоизоляцией и может управляться дистанционно – с помощью планшета или смартфона.

«Наноцентр «Дубна» является одной из эффективных подмосковных площадок для запуска технологических стартапов, подобных «СмартЭлектроГласс», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что на реализацию проекта компания получила средства от фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», а наноцентр предоставил резиденту помещения и необходимое лабораторное оборудование.

Использование «умного» стекла в строительстве сократит расходы на кондиционирование, отопление и освещение до 40%, снизит пиковые нагрузки сети, а себестоимость производства станет дешевле зарубежных аналогов почти в два раза.

Специалисты «СмартЭлектроГласс» уже перешли от небольших лабораторных образцов и прототипов электрохромных стекол размером 10 на 10 сантиметров к масштабированию технологии - образцы стекол достигли 50 на 70 сантиметров, и отработка технологии вступила в завершающую стадию.