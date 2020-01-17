РИАМО – 17 янв. Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг, посвященный выступлению против проекта конституционной реформы, мероприятие запланировали провести на проспекте Академика Сахарова, сообщает «Интерфакс».

«Согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой», - говорится в сообщении.

В рамках митинга планируют установить сцену на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.