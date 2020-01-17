РИАМО - 17 янв. По поручению руководства Главного следственного управления СК России по столице инициирован вопрос о передаче материалов проверки о нападении на мужчину в центре города из органов полиции для дальнейшей проверки и установления обстоятельств инцидента, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В ряде СМИ была опубликована информация, из которой следует, что мужчина решил заступится за супругу из-за оскорбления и нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи планируют организовать проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.