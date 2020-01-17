РИАМО - 17 янв. В Центре содействия строительству подвели итоги работы по градостроительной активности муниципальных образований, были определены 10 округов-лидеров по количеству сопровождаемых объектов малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Всего в центре содействия строительству в 2019 году находились 2,6 тысячи проектов, из них 739 – это малый бизнес», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В пятерке лидеров оказались округа: Ленинский – 73 проекта, Солнечногорск – 56 проектов, Одинцовский – 54 проекта, Домодедово – 49 проектов, Ступино – 46 проектов.

Следующие позиции заняли округа: Богородский – 43 проекта, Раменский – 40 проектов, Истра – 38 проектов, Подольск – 36 проектов, Мытищи – 35 проектов.