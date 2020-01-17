РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. В прошлом году на территории Балашихи и Реутова произошло шесть дорожных аварий по вине водителей пассажирского автотранспорта, в этих ДТП пострадали семь человек, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко.

В пятницу в ГИБДД Балашихи состоялся круглый стол «Повышение уровня безопасности перевозок пассажиров общественного транспорта», в котором приняли участие Лобойко и представители автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров.

«На 20% увеличилось число аварий по вине водителей автотранспорта, принадлежащего юридическим лицам», - сказал Лобойко.

По его словам, всего количество ДТП у автоперевозчиков следующее: «Авто транс», «Автолидер», «Клаксон», «Гранд Транс» по одному ДТП, у компании «Вест Лайн» и филиала «Атоколонны 1377» - по две аварии, у «Восток Авто» - три аварии. У «Балашихи Экспресс» и «Транс Реутов» не зарегистрировано ни одного случая.

Он добавил, что наиболее частыми видами ДТП по вине водителей автобусов являются столкновения и наезды на пешеходов.

В 2019 году сотрудниками ГИБДД было проведено 89 проверок при выпуске транспортных средств на линию, составлено 133 административных протокола в отношении должностных лиц и 22 – в отношении юридических лиц.

В ходе круглого стола участники обсудили проблемные вопросы, выработали стратегию совместной работы, направленной на снижение аварийности на пассажирском транспорте и транспорте юрлиц, усилению контроля за соблюдением требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения пассажирских перевозок, оснащению автобусов тахографами, ответственному отношению предприятий к подбору водителей и созданию им необходимых условий работы.

«Прошу всех, кто осуществляет коммерческую деятельность, связанную с перевозками, при приеме на работу водителем граждан, не являющихся жителями столицы и Подмосковья, убедиться в том, что они готовы воспринимать транспортные ситуации, которые здесь возникают. В 50% случаев люди не готовы управлять транспортным средством в наших условиях движения, что несет опасность для окружающих», - заключил Лобойко.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.