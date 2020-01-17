РИАМО - 17 янв. В стране за последние два-три года стало на порядок меньше пострадавших от «банкоматных мошенников», сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В пятницу Роскачество дало россиянам советы о том, как избежать случаев мошенничества при использовании банкоматов для совершения финансовых операций.

«Раньше мошенники активно использовали скимминг, считывание информации с магнитной полосы банковской карты. Они устанавливали специальное считывающее устройство на банкомат и воровали персональную информацию владельца карты, а потом ее использовали для снятия денег. Сейчас таких случаев стало намного меньше», - сказал Аксаков в интервью Федеральному агентству новостей.

Он рекомендовал жителям страны внимательно выбирать банкомат. Предпочтение стоит отдавать тем устройствам, которые установлены в офисах, банках, в местах, где мошенники не могут незаметно подклеить накладку.

Он подчеркнул, что мошенники постоянно изобретают новые способы обмануть население.