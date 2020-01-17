РИАМО - 17 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов РФ по результатам 2019 года, построенного на основе базы, в которую входит более 53 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«(СМИ писали, что - ред.) губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в запуске движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). <…> Новую трассу М-11 Москва - Санкт-Петербург открыл президент Владимир Путин, в мероприятии принял участие губернатор Андрей Воробьев», — говорится в сообщении.

СМИ также писали о том, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и исполняющий обязанности министра транспорта РФ Евгений Дитрих доложили президенту РФ Владимиру Путину о перспективах развития дорожной сети в Московской области. Кроме того, освещались открытие завода Mercedes-Benz, в котором принял участие Воробьев, запуск строительства 50 новых школ в регионе.

СМИ сообщали о том, что Воробьев дал старт строительству завода по выпуску японских грузовых автомобилей Hino, об общеобластном субботнике, о церемонии закладки камня в основание учебно-воспитательного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в которой принял участие губернатор.

Воробьев занял третье место в списке. В топ-10 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Радий Хабиров (Башкортостан), Алексей Текслер (Челябинская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Глеб Никитин (Нижегородская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Аксенов (Крым) и Евгений Куйвашев (Свердловская область).

При составлении рейтинга учитывались влиятельность источника информации, характер упоминания персоны в сообщении, роль персоны в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 53 тысяч источников.