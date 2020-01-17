РИАМО - 17 янв. Для комфортного проезда к местам купаний на Крещение в Московской области отремонтируют и очистят более 300 дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Специалисты «Мосавтодора», подрядных организаций и муниципальных служб выполняют ямочный ремонт, где необходимо — проводят очистку и обработку проезжей части, тротуаров, пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта на региональной и муниципальной сети», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Больше всего работ запланировано провести на дорогах городских округов Солнечногорск (24 региональных и муниципальных дороги), Наро-Фоминский и Орехово-Зуевский (по 17 дорог), Раменский (13 дорог) и Можайский (11 дорог).

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января. В Московской области для верующих оборудовано более 200 мест. Окунуться в воду можно будет в купелях при храмах, церквях и у святых источников, на прудах и открытых водоемах.

Из-за аномально теплой погоды окунуться в водоемах можно будет только с берега или пирса. Лед очень тонкий, выходить на него нельзя.