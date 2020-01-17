РИАМО - 17 янв. В Москве на улице Большая Очаковская столкнулись две машины, одна из них откатилась и врезалась в автобус, пострадали три человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 18:30 на Большой Очаковской улице в районе дома 21 произошло лобовое столкновение двух легковых транспортных средств, после чего одну из машин отбросило на припаркованное вдоль тротуара авто, а второе транспортное средство откатилось и совершило столкновение с рейсовым автобусом», - говорится в сообщении.

В результате произошедшей дорожной аварии пострадали три человека из автомобилей. На месте ДТП на данный момент работают сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают причины произошедшей аварии.