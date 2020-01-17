РИАМО - 17 янв. Информация о загрязнении Москвы-реки в районе Шелепихинской набережной не подтвердилась, пена на поверхности воды отсутствует, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«Семнадцатого января в Telegram-канале «Московские новости» прошла информация о загрязнении Москвы-реки в районе Шелепихинской набережной с приложением фотографий с изображением пены на воде. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы организован выезд специалистов на указанную территорию. По результатам выезда информация о загрязнении Москвы-реки не подтвердилась. Отобраны пробы воды», - сказал собеседник агентства

Он обратил внимание, что, в отличие от фотографии, размещенной в отдельных СМИ, прибрежная территория не имеет снежного покрова. Пена на поверхности воды отсутствует.