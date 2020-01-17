РИАМО - 17 янв. Подмосковных застройщиков оштрафовали на 5,5 миллионов рублей за нарушения в рамках долевого строительства на текущей неделе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«За нарушения проектной декларации и информационной открытости вынесено шесть постановлений на 1,2 миллиона рублей, за неисполнение предписания об устранении выявленных нарушений вынесено 35 постановлений на 4,1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС выписали пять постановлений на 215 тысяч рублей.

По результатам проверок двум строительным компаниям вынесли постановление о прекращении производства по делу, четырем компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

В список нарушителей на этой неделе попали застройщики, которые осуществляют строительство жилой недвижимости на территории 17 округов региона.