РИАМО - 17 янв. В подмосковном Лыткарине прошел аукцион по аренде земельного участка с видом разрешенного использования «пищевая промышленность», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы за пользование участком составил 2,73 миллиона рублей. Все денежные средства поступят в бюджет городского округа Лыткарино, что имеет важное значение в решении социально-экономических задач, стоящих перед городским округом», — говорится в сообщении.

Подробная информация об имуществе, выставленном на торги в Московской области, размещена на Едином портале торгов Подмосковья torgi.mosreg.ru.