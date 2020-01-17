РИАМО - 17 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин встретился с представителями немецкого учебного практического центра для фермеров для обмена опытом, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя» проходит в Берлине с 17 по 26 января. На мероприятии присутствовал директор учебного центра DEULA Рюдигер Хайнинг, Рюдигер Хайнинг.

«Основной темой нашего разговора стали вопросы профессионального образования и перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в области подготовки, как молодых специалистов сельского хозяйства, так и интенсивной подготовки опытных сотрудников», - сказал Разин.

По словам министрам, аграрии Германии выступили с предложением поделиться с подмосковными коллегами концепцией обучения для эксплуатации сельскохозяйственной спецтехники, которая уже 50 лет практикуется у них.

«Основные области обучения DEULA - это специализированный тренинг управляющих сельхозмашинами, обучение сотрудников ремонтно-мастерских предприятий и введение в эксплуатацию обслуживающей техники», - заключается в материале.