РИАМО - 17 янв. В этом году из главной новогодней елки России, стоявшей на Соборной площади Кремля, сделают сувениры в виде сердец – магниты, брелоки, подвески, сообщает ТАСС.

«Проблема утилизации и переработки отходов - одна из основных экологических задач. И в данном случае с помощью кремлевской новогодней елки мы доносим до людей информацию о важности этих действий», - сказал член Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.

Он уточнил, в этом году сувениры сделают по тематике любви к семье, детям и природе. Магниты, брелоки и подвески планируют раздать молодоженам столицы, школьникам за достижения в экопроектах, ветеранам Великой Отечественной войны.

По его словам, данные сувениры будут напоминать людям о заботе друг о друге и природе.

Главную новогоднюю ель России нашли в лесу Можайского городского округа. Ее выбрали из 12 подмосковных деревьев. Высота новогоднего дерева составила 25 метров, возраст ели – 90 лет.

Елка стояла на Соборной площади в центре столицы. Ее украсили разноцветными гирляндами, шарами и другими игрушками.