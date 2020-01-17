РИАМО - 17 янв. В новом арт-пространстве «КиноLoft» культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде состоятся бесплатные кинопоказы для всей семьи 18-19 января, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«18 января в уютном пространстве с мягкими пуфиками и большим экраном все желающие смогут погрузиться в сказочный мир любимых советских мультиков киностудии «Союзмультфильм», - говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть мультфильмы: «В лесу родилась елочка», «Падал прошлогодний снег», «Когда зажигаются елки», «Новогоднее путешествие», «Умка», «Новогодняя сказка», «Дед Мороз и серый волк», «Умка ищет друга», «Зима в Простоквашино».

На следующий день, 19 января, посетители посмотрят художественный фильм, состоящий из пяти новелл режиссеров Сарика Андреасяна, Артема Аксененко, Дмитрия Грачева под названием «С Новым годом, мамы!». Гости увидят смешные и трогательные истории о большой любви мамы и ребенка.

Спецпрограмма закончится показом комедийного фэнтези режиссера Евгения Бедарева «Тариф новогодний». Это рассказ о том, что в нашей жизни есть место чуду, а телефонный звонок на случайный номер может стать судьбоносным.

Всех посетителей центра бесплатно будут угощать ароматным, горячим чаем, что станет прекрасным дополнением к просмотру новогодних картин.

В ноябре 2019 года было открыто новое арт-пространство «КиноLoft» после ремонта здания и помещений на третьем этаже культурного центра имени Любови Орловой. «КиноLoft» - это продолжение авторского проекта «КиноLeto», созданного учреждением «Мособлкино» при поддержке министерства культуры Московской области.