РИАМО - 17 янв. Перед судом в Москве предстанет мужчина, который в квартире на востоке города убил девушку и спрятал ее тело в чемодан, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1986 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

По версии следствия, 27 июля прошлого года в квартире дома по улице Пырьева собственник жилья, который сдавал его в аренду, нашел в одной из комнат женский труп в чемодане. На теле девушки обнаружили колото-резаные ранения в районе груди.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину. Он признался в убийстве. Также задержанный рассказал, что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.