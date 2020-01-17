РИАМО - 17 янв. В пятницу в Московском регионе воздух прогрелся до самых высоких значений с начала текущего года, температура побила абсолютный рекорд 1925 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Зима в Московском регионе с начала года не задалась. Температура воздуха превышает климатическую норму на несколько градусов. Снег, выпавший в начале месяца, уже успел заметно просесть, а в некоторых районах от него и следа не осталось. И температура воздуха не перестает удивлять. <…> Это самый теплый день с начала года», — говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра России, днем в пятницу в столице максимальная температура составила 4,4 градуса. Был побит рекорд 1925 года, который составлял 4,2 градуса.

Днем 18 января ожидается 0 – плюс 2 градуса. Рекорд для этого дня составляет 5,1 градуса, он был зафиксирован в 2007 году.