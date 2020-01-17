РИАМО - 17 янв. В 2019 году Госжилинспекция Московской области проконтролировала в Центре управления регионом (ЦУР) исполнение управляющими компаниями более 179,4 тысячи заявок, которые поступили в систему Единой диспетчерской службы региона (ЕДС Московской области), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Подмосковья.

Больше всего заявок жители оставляли по вопросам, связанным с ненадлежащей уборкой в подъездах и лифтах (более 12,5 тысяч заявок). Также поступали обращения по неисправностям лифтового оборудования (свыше 10,4 тысячи), дверей в местах общего пользования (более 9,5 тысяч), неисправному освещению подъездов и входных групп домов (более 8,5 тысяч) и так далее.

«Госжилинспекция Московской области контролирует исполнение заявок в Центре управления регионом Московской области по 147 тематическим категориям в сфере ЖКХ. После того, как житель оставил заявку на портале Единой диспетчерской службы по адресу eds.mosreg.ru, управляющая компания должна принять ее в течение 24 часов и затем провести необходимые работы в срок, установленный в специальном классификаторе», - говорится в сообщении.

Если заявитель не согласен с решением проблемы после проведения работ, то заявке присваивается статус «Требуется доработка», и управляющей компании необходимо устранить все замечания.

Популярность данной системы среди жителей региона за год выросла в девять раз. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 58 тысяч пользователей.

Количество заявок в ЕДС по категориям Госжилинспекции стабильно росло в течение 10 месяцев, а затем в связи с реализацией активных мер по профилактике нарушений в жилищной сфере число обращений начало уменьшаться.

Также за год на 17% снизилось количество заявок, решенных с нарушением установленных сроков.

«Госжилинспекция также добилась того, что, начиная с октября по декабрь, все заявки в ЕДС управляющие компании берут в работу в течение 24 часов. В начале года просрочки по данному показателю составляли более 7%», - уточняется в материале.