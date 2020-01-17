РИАМО - 17 янв. Адвокат бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе опровергла слова продюсера Юрия Глоцера, который обвинил ее в получении 1,5 миллионов рублей за юридические услуги, которые она не предоставила, сообщает Газета.ru.

Квеидзе утверждает, что встречи с Глоцером, который находится за границей длительное время, у нее никогда не было. Ее знакомый юрист обратился с просьбой защищать продюсера в суде. За услуги были перечислены деньги, но не названная сумма, а гораздо меньше. Адвокат победила в суде, представляя интересы Глоцера, в деле на 6 миллионов рублей, что можно проверить в Кунцевском суде.

«Впоследствии решение суда оказалось неактуально для компании, поэтому Глоцер потребовал вернуть ему деньги», - говорится в материале.

По словам Квеидзе, ее клиент потребовал возврата средств, поскольку заявил, что она обязана была знать, что выигрыш дела в суде в итоге ему не понадобится. Но, так как был заключен договор на оказание услуг, которые были предоставлены качественно, адвокат не вернет заработанные деньги.

Квеидзе рассказала, что общалась по телефону с Глоцером, тогда у них произошел большой конфликт. Она ответила ему в грубой форме и сказала много плохого, о чем не жалеет, и повторит то же самое, если он еще ей позвонит.

Она добавила, что на Глоцера завели уголовное дело по факту мошенничества, а именно из-за подделки расписки и договора займа одной из своих коллег, после чего он обратился в суд с претензией на 68 миллионов рублей.