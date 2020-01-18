РИАМО - 18 янв. В павильоне Московских центральных диаметров в субботу детям расскажут о правилах поведения на дороге, а на площади у павильона покажут настоящий автомобиль «Дорожного патруля», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«18 января в павильоне МЦД пройдет очередное мероприятие в рамках «Транспортной субботы». В этот раз оно будет посвящено правилам безопасности на дороге. Сотрудники «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) покажут маленьким пассажирам обучающий видеоурок, а также разрешат посидеть в настоящем служебном автомобиле «Дорожного патруля» и подарят полезные подарки – светоотражающие браслеты», - говорится в сообщении.

Начало лекции в 12:00. Мероприятие проходит в павильоне МЦД в рамках «Транспортной субботы» - одного из направлений масштабного образовательного проекта «Субботы московского школьника», организованного департаментом образования и науки Москвы. Зарегистрироваться на лекцию можно по ссылке: https://events.educom.ru/event/28040.

«На постоянной основе ЦОДД проводит различные конкурсы, мероприятия, выставки и уроки для детей в игровой форме. Так, за 2019 год было проведено порядка 200 уроков, в которых приняло участие более 5000 детей», – отмечается в сообщении.

Городской образовательный проект «Субботы московского школьника» стартовал осенью 2013 года. Он помогает учащимся с пользой проводить выходные, определиться с будущей профессией, получить знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшем.