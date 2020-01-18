РИАМО - 18 янв. В подмосковном Пересвете Сергиево-Посадского городского округа в субботу пройдет один из наиболее известных и массовых лыжных марафонов России – «Николов Перевоз», мероприятие входит в список самых ярких событий проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В мероприятии примут участие спортсмены любого уровня: как профессиональные лыжники, так и новички. Марафон начнется трогательным маршем малышей, многие участники которого встанут на лыжи впервые. В нем примут участие дети до 7 лет. Всех ребят наградят памятными медалями», - говорится в сообщении.

Марафон обязан своим рождением традициям дубненских лыжников проводить тренировки по льду рек Дубны и Сестры в начале и конце зимы, когда на речной трассе появляются голый осенний лед и жесткий весенний наст.

Марафон назван по одноименному селению, располагавшемуся на реке много веков назад. На месте проведения «Николова Перевоза» три тысячелетия назад селились люди. Эта стоянка является древнейшим памятником культуры всего Волго-Окского бассейна. В XVI веке на погосте Николо-Перевоз была построена церковь Николая Чудотворца на Дубне, а в середине XIX века на ее месте возведен храм святителя Николая.

Забег был перенесен с традиционного места проведения на реке Дубне из-за тонкого и опасного льда.

Соревнования начнутся в 12:00. В рамках марафона пройдут забеги на дистанции 1, 5, 10, 30 и 50 километров.