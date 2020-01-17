РИАМО - 17 янв. Работа по поставке из Германии в Московскую область племенной продукции продолжится, сотрудничество с немецкими специалистами на протяжении 10 лет является плодотворным, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На Международной агропромышленной выставке «Зеленая неделя-2020», которая проходит в Германии, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин провел деловые переговоры с директором Племенного союза земли Браденбург Томасом Ауэртом.

«Мы неслучайно запланировали на выставке множество встреч по вопросам отрасли животноводства. Германия является одним из импортеров племенной продукции на территорию Московской области. Такое плодотворное сотрудничество мы планируем продолжить», - сказал Разин.

Он уточнил, что за 10 лет из Германии в сельскохозяйственные организации региона поставили 1236 голов нетелей голштинской породы и 138 быков-производителей голштинской, швицкой, англерской, симментальской пород на племенные станции по искусственному осеменению.

По его словам, немецкий племсоюз занимается разработкой селекционных программ для молочного и мясного крупного рогатого скота. Также он оказывает услуги по репродукции и поставляет племенной скот.

«Уверен, работа с племенными хозяйствами нашего региона будет способствовать только улучшению племенного животноводства региона»,- добавил министр.

Он напомнил, что в Подмосковье работают 21 племенной завод и 20 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.