РИАМО - 17 янв. Свыше 2,6 тысячи объектов сопровождал Центр содействия строительству (ЦСС) в Московской области в 2019 году, из них от крупного бизнеса было 1897, малого бизнеса – 739, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Согласно обнародованным данным, ЦСС сопроводил в 2019 году на 577 объектов больше, чем в предыдущем.

«В среднем по проектам Центра содействия строительству срок выхода объекта на стройку сокращен с 20 до 14 месяцев за 2019 год. По сравнению с прошлым годом на 195 увеличилось количество проектов крупного бизнеса, поступивших на сопровождение ЦСС», - говорится в сообщении.

За прошедший год почти в два раза выросло число проектов малого бизнеса, в частности, с 382 до 739, лидерами в данной категории названы следующие отрасли: торговля, склады и производство, а лидерами в крупном бизнесе стали производство, сельское хозяйство и склады.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова подытожила, что по итогам прошлого года на 22% выросло число проектов, поступивших на сопровождение в Центр содействия строительству.

«При этом наблюдается значительный рост количества проектов малого бизнеса – их количество выросло почти на 52% и составило 382», - отметила министр.