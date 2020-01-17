РИАМО - 17 янв. На 80 улицах столицы с 17 февраля введут платную парковку, на этих улицах сейчас местным жителям не хватает мест для парковки, там находятся торговые, культурные центры, станции метро, транспортно-пересадочные узлы, привокзальные площади, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Платная парковка появится в районах: Южное Тушино, Северное Тушино, Соколиная Гора, Южнопортовый, Рязанский, Новогиреево, Нагатино-Садовники, Митино, Марьина Роща, Люблино, Даниловский, Головинский, Басманный, Таганский, Внуково, Беговой. Изменения согласованы с муниципальными властями. Парковка вводится по запросам местных жителей и депутатов.

«Мы подходим более детально к работе городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и обращения местных жителей, у которых должно оставаться приоритетное право на парковку возле дома. Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс, такой как пропускная способность городских улиц», — говорится в сообщении.

Москвичи, которые живут в зоне платной парковки, могут оформить резидентное разрешение и парковаться бесплатно вечером и ночью. Круглосуточные резидентные разрешения стоят 3 тысячи в год.

Кроме того, на некоторых улицах изменятся тарифы (местами увеличатся, местами уменьшатся) на парковку, изменения будут в основном в центре. За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не изменится.

По данным исследования, проведенного в прошлом году, общее количество парковочных мест в городе увеличилось на 20%, а загрузка некоторых мест сильно изменилась. Например, это происходило тогда, когда рядом с улицей с тарифом 200 рублей в час находится улица с тарифом 60 рублей в час. На некоторых улицах появились новые точки притяжения и парковки, и резидентам пришлось парковаться вдали от дома.

После ввода платной парковки в столице в четыре раза повысилась оборачиваемость парковочных мест, исчезла «хаотичная» парковка, снизились перепробеги из-за поиска свободного места на парковке, скорость движения возросла на 12%, нарушать правила парковки стали на 64% реже.

Некоторые водители отказались от автомобилей и пересели на городской транспорт. Благодаря снижению загруженности парковки уменьшилось число авто, которые были припаркованы не по правилам на перегруженных улицах. Это положительно сказалось на снижении числа ДТП.