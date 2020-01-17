РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Праздничные богослужения на Крещение Господне пройдут в люберецких храмах 18 и 19 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«18 и 19 января во всех храмах городского округа Люберцы будут совершены праздничные богослужения», – говорится в сообщении.

В храме Преображения Господня по адресу: Октябрьский проспект, дом №117 18 января в 8:00 пройдут божественная литургия, вечерня, великое освящение воды. Раздача воды начнется в 11:00 и продлится до 22:00. В 17:00 – всенощное бдение, в 23:00 – часы, божественная литургия, великое освящение воды.

19 января в 09:00 пройдет поздняя божественная литургия. Раздача воды начнется в 01:00 и продлится до 20:00. В 17:00 – вечернее богослужение.

В храме Живоначальной Троицы по адресу: улица Урицкого, дом №1 18 января в 09:00 пройдут исповедь, божественная литургия и великое освящение воды. Раздача воды начнется в 12:00 и продлится до 20:00. В 17:00 – всенощное бдение. 19 января в 00:00 и 7:00 состоятся исповедь, божественная литургия и великое освящение воды. Раздача воды начнется в 09:00 и продлится до 20:00.

С расписанием богослужений в других храмах можно ознакомиться по адресу.