РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. В нескольких населенных пунктах Домодедова 22 января отключат свет в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по расчистке трассы ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: микрорайон Барыбино (частично: улицы Леваневского, Березовая, Чкалова)», – говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 17:00. В то же время нарушение электроснабжения ожидается в деревне Жуково.

С 0:00 до 8:00 на 30-40 минут ожидается отключение электроэнергии в деревне Косино и селе Вельяминово.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», – добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», а также по телефону «Светлой линии» 8(800)700-40-70.