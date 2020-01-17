РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В библиотеке поселка Октябрьский Люберец 18 января откроется выставка, посвященная Крещению Господне, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В библиотеке культурно-досугового центра «Октябрьский» с 18 по 25 января пройдет выставка детских рисунков и поделок «Крещение Господне». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Выставка приурочена к православному празднику Крещения. В экспозиции будут представлены поделки в стиле декупаж и тематические рисунки.

«Открытие выставки состоится 18 января в 10:00 по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом №5», – заключается в материале.