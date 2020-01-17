РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Традиционные купания в праздник Крещения Господня начнутся в Балашихе 18 января в 20:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для проведения традиционных купаний в празднование Крещения Господня в Балашихе будут обустроены три точки – на правом берегу реки Пехорки около водно-спасательной станции, на пруду в микрорайоне Заря и рядом с храмом Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете. Купания начнутся 18 января в 20:00. Окунуться в воду жители округа смогут и 19 января до 17:00», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что в местах проведения купаний установят специальные палатки для обогрева и переодевания. Также будет продаваться горячий чай. Во всех точках будут дежурить спасатели и медицинские работники.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января. В этот день церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордань.