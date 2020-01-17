РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Ученики школы №19 в поселке Томилино Люберец приняли участие в мастер-классе по кроссфиту, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Мастер-класс прошел в пятницу.

«В Томилинской школе №19 в рамках урока физкультуры для учащихся старших классов прошел мастер-класс по кроссфиту. Его провел актер театра и кино, член правления «РосМолСпорт Московской области» Андрей Сухин», – сказал Агаджанян.

Он добавил, что после разминки спортсмен показал ребятам правильность выполнения основных упражнений из кроссфита без отягощений. Затем Сухин провел зарядку на все группы мышц.

В конце мероприятия Сухин обратился к молодежи с призывом вести спортивный здоровый образ жизни. Также общественник рассказал о своей фильмографии и дал ряд рекомендаций, которые помогут восстановиться в конце дня. Ассистировал на мероприятии член Общественной палаты городского округа Люберцы Юрий Исаев.