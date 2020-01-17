РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 янв. В рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье» для пенсионеров Домодедова 18-19 января пройдут бесплатные занятия по танцам, йоге, скандинавской ходьбе и рисованию, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Пятничная подборка бесплатных занятий для жителей старшего поколения городского округа Домодедово: танцы 18 января с 17:00 до 19:00 в ГДК «Авиатор», телефон: 8(496)793-28-52; 19 января с 15:00 до 17:00 в парке «Елочки», телефон: 8(496)793-28-52», – говорится в сообщении.

Заняться йогой смогут пожилые жители Домодедова 18 января с 8:00 до 9:30 в Константиновском СДК по адресу: поселок ГПЗ Константиново, улица Гагарина, дом 1, и с 9:00 до 10:00 по адресу: улица Текстильщиков, дом 6А. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.

Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в выходные в парке «Елочки». 18 января позаниматься можно будет с 10:00 до 13:00, 19 января – с 10:15 до 12:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-52.

Творческие занятия по рисованию можно будет посетить 18 января в библиотеке имени Анны Ахматовой по адресу: улица Коломийца, дом 9. Они пройдут с 12:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8(496)793-28-50.

Также записаться на занятия можно через приложение «Соцуслуги». В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать Домодедово, организацию ГБУС МО «КЦСОР «Домодедовский», интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить».