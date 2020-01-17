РИАМО - 17 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в пятницу вечером отменили и задержали 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса, три отменили. В аэропорту Домодедово шесть рейсов задержано, еще десять отменено. В Шереметьеве задержали десять рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмененных и задержанных прилетов и вылетов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.