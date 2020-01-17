РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Гимназия №16 «Интерес» подмосковных Люберец получила грант «Умные школы», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«По итогам прошедшего учебного года гимназия №16 «Интерес» Люберец получила грант «Умные школы». Он присуждается за высокий уровень образовательной и воспитательной деятельности учреждения», – сказала начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

По ее словам, гимназия вошла в число 75 образовательных учреждений Московской области, которые получили этот грант.

«Поздравляю педагогический коллектив с высокой оценкой их деятельности по итогам прошедшего учебного года», – заключила Бунтина.