РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Новую мебель устанавливают в поликлиническом отделении №11 в поселке Томилино Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В пятницу главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев встретился с жителями микрорайона Птицефабрика поселка Томилино и обсудил с ними наиболее актуальные вопросы медицинского обслуживания. Диалог состоялся по поручению главы муниципалитета Владимира Ружицкого, которое было дано накануне в ходе встречи с жителями по вопросам развития застраиваемой территории микрорайона. От жителей поступил ряд жалоб на качество обслуживания в поселковой поликлинике.

«В настоящее время в поликлиническом отделении №11 Люберецкой областной больницы завершили капитальный ремонт, устраняются недоделки. Во всех кабинетах выполнены работы, их оснащают новой мебелью. В скором времени мебель установят и в коридорах. Здесь появится комфортная зона ожидания, сестринский пост, который возьмет на себя функции справочной консультации пациентов, записи к врачам-специалистам, выдачи направлений и справок. Мы максимально освобождаем время врача для оказания помощи пациенту», – сказал Старцев.

Капитальный ремонт медучреждения начался в 2018 году. За это время здесь полностью обновили систему отопления, водоснабжения, провели косметический ремонт помещений.

«Пациенты отмечают, что сейчас поликлиника стала лучше, комфортнее, исчезли очереди. Например, попасть в процедурный кабинет для сдачи анализов можно по электронной записи, для этого в талоне указано точное время посещения. Пробирки в кабинете есть в нужном количестве, после взятия анализов их доставляют в лабораторию для проверки на современном анализаторе», – отметил Старцев.

Он добавил, что существующая единая информационная система упорядочила очередность пациентов к врачу. Сегодня сделать запись на прием можно как от врача к врачу, так и пациенту самостоятельно через инфомат или колл-центр.

По словам Старцева, штат врачей первичного звена и специалистов в поликлиническом отделении №11 будет полностью укомплектован, поскольку в микрорайоне сегодня активно строятся жилые дома.