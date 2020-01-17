РИАМО - 17 янв. Москву за 2019 год, по предварительным данным, посетили 25 миллионов туристов, это на 1,5 миллиона больше, чем в 2018 году, и примерно в два раза больше, чем в 2010 году, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Только в минувшие новогодние праздники столицу посетили около 5 миллионов туристов.

«Годовой объем туристского потребления – то есть расходов туристов в столице – впервые превысил 1 триллион рублей (почти в пять раз больше показателей 2010 года). А вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 миллиардов рублей, против 118 миллиардов годом ранее», - отмечается в материале.

На этих новогодних каникулах столицу посетили жители из различных регионов страны, например, из Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкирии и других городов, также было много гостей из Германии, Италии, Франции, Китая.

Кроме этого, отмечено расширение географии и аудитории посетителей столичных фестивалей, так за год мероприятия «Московских сезонов» посещают свыше 65 миллионов человек. Например, всеми любимый фестиваль «Путешествие в Рождество» года три назад имел лишь около 40 площадок, когда сейчас насчитывает уже свыше 80, также можно сказать и об увеличении числа посетителей, в этом году - уже более 21 миллиона человека.

Кроме этого, традиционно столица вызывает высокий интерес среди туристов в новогодние праздники, что отражается на загрузке московских гостиниц и отелей, особой популярностью пользуются 4- и 5-звездочные отели в самом центре – в период новогодних каникул они заполняются на 95%.

Полученные деньги от мероприятий идут на реализацию социальных программ, поэтому вложенные в крупные культурные мероприятия средства – это инвестиции в будущее города и в каждого из его жителей.

В конце 2020 года Москва впервые примет Гранд финал World Travel Awards, премия учреждена в 1993 году. Она вручается более чем в 80 номинациях: лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности и так далее.