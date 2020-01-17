РИАМО - 17 янв. В столице планируют поэтапно вводить BIM-технологии при проектировании городских объектов, начиная с 2021 года, также сейчас в городе все основные строительные услуги представляются в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что по уровню оказания услуг в области градостроительства столица вышла на первые позиции в мире.

«В Москве все основные строительные услуги представляются в электронном виде – это первый шаг, к этому мы шли последние несколько лет. Второй шаг – в конце прошлого года было принято решение, что, начиная с 2021 года, мы поэтапно перейдем на проектирование по BIM-технологиям», – сказал Хуснуллин.

Сначала на BIM-технологи перейдут московские застройщики, которые работают с проектами по государственному заказу, потом по мере развития программы будет подниматься уровень информационных технологий и BIM-проектирования. Внедрение информационных программ по всему подземному пространству города уже практически закончено.

Хуснуллин уточнил, что внедрение цифровых технологий является ключевой задачей для столичного градостроительного комплекса.

«Я считаю, что развитие информационных технологий в области градостроительства и строительства – это наш большой запас возможностей. В этом заложены колоссальная экономия, повышение качества, сокращение сроков строительства. И я как руководитель комплекса целевую задачу на этот год поставил – внедрение информационных технологий на первое место», – подчеркнул он.

BIM-технологии – это создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Проектирование с применением BIM позволит сделать более точной оценку стоимости объекта и эффективности использования средств при строительстве. Одна из важных задач по внедрению BIM - создание единой производственной цепочки между всеми ведомствами.