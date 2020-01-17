РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. В подмосковном Подольске 26-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Passat сбила мужчину, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 17 января в 9:33 на улице Профсоюзная вблизи дома №4В женщина 1994 года рождения на автомобиле Volkswagen Passat совершила наезд на молодого человека 2000 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте», – сказала сотрудница.

По ее словам, в результате ДТП молодого человека госпитализировали с травмой живота в 1-е хирургическое отделение Подольской городской клинической больницы. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.