РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Дополнительные фонари появятся на нерегулируемых пешеходных переходах Балашихи и Реутова в первой половине текущего года, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» прошла пресс-конференция, на которой Лобойко подвел итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за 2019 год и рассказал о задачах на 2020 год.

«Совместно с администрацией городских округов в 2019 году нами была проведена проверка практически всех пешеходных переходов на территории обслуживания. Было установлено, что порядка 68% пешеходных переходов не отвечает нормативным требованиям в части обеспечения видимости. Предусмотрено выделение муниципальных и областных средств на обустройство дополнительного освещения на пешеходных переходах», – сказал Лобойко.

Он добавил, что уже подготовлен адресный перечень, в соответствии с которым в первой половине 2020 года будут проведены необходимые работы и на нерегулируемых пешеходных переходах появятся новые фонари.

«Мы обязательно будем следить за динамикой изменений дорожной ситуации, насколько это повлияет на уменьшение числа аварий на пешеходных переходах. Ожидаем улучшения ситуации», – пояснил Лобойко.

ГИБДД Балашихи в 2020 году особое внимание при проведении контрольно-надзорной деятельности уделит профилактике ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Данный вид происшествий находится в критической динамике. Наезды на пешеходов на пешеходных переходах составляют 65%, остальная часть – вне зоны действия пешеходных переходов.

В 2019 году в Балашихе и Реутове общее количество ДТП составило 8 033. Погибло 13 человек. Ранено 206 человек, из них 18 – дети.