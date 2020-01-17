РИАМО - 17 янв. На Волгоградском проспекте столкнулись два легковых автомобиля, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«Сегодня в 16:15 на Волгоградском проспекте (в сторону центра) в районе дома 47 произошло ДТП - столкновение двух легковых автомобилей. Водитель, управляя транспортным средством Кia, при перестроении совершил столкновение с автомобилем Audi», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал один человек.