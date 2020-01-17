РИАМО - 17 янв. На 85-й Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», которая открылась в Берлине, Подмосковье представило более 2,5 тонн сельскохозяйственной продукции, передовые технологии и бизнес-трейлеры, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка будет работать до 26 января. В мероприятии принимают участие 60 стран.

«Подмосковье наряду с другими 17 регионами России презентует на крупнейшей отраслевой международной выставке свою лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Это хорошая возможность ее тестирования, продажи и укрепления имиджа Московской области, а также увеличения экспорта и привлечения новых инвестиций», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что также запланированы гастрономические мероприятия и дегустации, понравившуюся продукцию можно сразу купить.

«Планируем в рамках дальнейшего обмена опытом пригласить немецких коллег и представителей других стран посетить нашу выставку «Звезды Подмосковья», принять участие в семинаре по племенному делу», — отметил Разин.

Министр добавил, что также будут обсуждать совместное агротуристическое направление, так как это позволит познакомить представителей других стран с природой, культурой и традициями региона.

На выставку приехали представители 11 сельхозпредприятий региона. Так, «Луховицкие овощи» представили огурцы, сорта томатов черри и коктейльные под брендами «Томаты медовые» и «Дольче Вита». Они упакованы в инновационные коробки премиум-класса, аналогов которым нет на рынке. Представлено также около полтонны сыра от «Русского пармезана» и «Альдини». Кроме того, на выставке презентовано более 2 тонн подмосковных мясных и колбасных деликатесов, хлебобулочных и кондитерских изделий, мороженого и других молочных продуктов.

Компания «Мобитрак» привезла современные бизнес-трейлеры, которые используются в качестве продовольственных грузовиков, мобильных офисов, точек уличной торговли, минимаркетов, мобильных мастерских, пунктов обслуживания и приема товаров. Во время чемпионата мира по футболу – 2018 эти трейлеры использовали как официальные информационные бюро и фудтраки. Сейчас такие трейлеры используют многие международные энергетические и нефтяные компании на заправочных станциях.