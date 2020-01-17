РИАМО - 17 янв. Руководство Ассоциации племенного животноводства Германии и министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин договорились о том, что в 2020 году будет организована выставка племенных животных «Звезды Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Делегация Подмосковья принимает участие в международной агропромышленной выставке «Зеленая неделя-2020» в Германии, в рамках которой прошла встреча с руководством ассоциации Masterring, основанной в 1876 году.

«Masterring - одна из крупнейших ассоциаций фермеров в Европе и ведущий экспортер скота в мире. И руководству ассоциации было интересно узнать о племенной базе Московской области, которая в настоящее время сосредоточена в 58 племенных предприятиях региона по разведению сельскохозяйственных животных, птицы, зверей и рыбы и двух предприятиях по племенной работе и искусственному осеменению крупного рогатого скота. Мы обсудили точки соприкосновения и договорились об активном дальнейшем сотрудничестве», - сказал Разин.

В ходе беседы министр подробно рассказал о лаборатории геномной селекции «Мираторг», пригласив коллег из Германии в гости для знакомства с племенными хозяйствами Подмосковья.

Кроме этого, была заключена договоренность с руководителем ассоциации Ральфом Штрассемейером о проведении в этом году совместно с немецкой стороной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья».

«Мы вместе разработаем программу и, по традиции, судить конкурс будет представитель из Германии», - отметил министр.

В свою очередь Штрассемейер пригласил Разина на конференцию по племенному животноводству, которая будут проходить в Германии в феврале.