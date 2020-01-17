РИАМО - 17 янв. Новым руководителем Федеральной налоговой службы РФ стал Даниил Егоров, который ранее занимал должность заместителя главы ведомства, сообщает «Интерфакс».

«Соответствующее распоряжение в пятницу подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ранее возглавлявший ФНС», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте ФНС России, Егоров родился в Москве в 1975 году. Закончил Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция. Сначала Егоров работал в столичном ведомстве, а затем перешел в федеральную ФНС.