РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. Для пациентов неврологического отделения городской клинической больницы Мытищ оборудовали читательский уголок, сообщается на сайте администрации города.

В неврологическом отделении №1 регионального сосудистого центра Мытищинской городской клинической больницы оборудовали читательский уголок.

«Так здорово, что здесь много книг. Я вот уже третью дочитываю. Узнала много современных авторов. И, что приятно, настолько отзывчивый персонал, что некоторые произведения мы даже обсуждаем. В обычной жизни совершенно некогда читать. Конечно же, хочется сказать спасибо персоналу за такое доброе и внимательное отношение, за профессионализм и умение общаться с пациентами. Нареканий нет и у моих соседей по палате. Спасибо врачам и всему персоналу», – сказала пациентка отделения Ирина Шатилова.

Пациентка попала в больницу с микроинсультом. Врачи провели лечение. И уже сейчас жительница Мытищ чувствует себя хорошо и с удовольствием проводит время за чтением книг. Многие говорят, что в больнице достаточно времени, чтобы посвятить его чтению. Для персонала отделения это ничего не стоило, а пациенты уже оценили такую заботу.