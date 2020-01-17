РИАМО - 17 янв. Власти Московской области одобрили возведение торгового комплекса на улице Железнодорожная, дом 37, в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Объект планируют закончить строить в третьем квартале 2021 года.

«Здание площадью 1463 квадратных метра строится с учетом современных технологий. В торговом комплексе будут находиться магазины промышленных товаров, бытовой техники, аптеки и представлены прочие услуги», - говорится в сообщении.

Центр содействия строительству сопровождает проект, застройщиком комплекса выступает ООО «Золотая Вертикаль – Красногорск».

Объем инвестиций предварительно составит 90 миллионов рублей.